Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi tarafından düzenlenen Model Birleşmiş Milletler (MUN) konferansına 8 okuldan birçok öğrenci katıldı. İngilizce olarak hazırlanan etkinlik öğrencilere büyük katkı sağlıyor.

Bilecik’te düzenlenen Model Birleşmiş Milletler (MUN) konferansına Bursa ve ilçelerinde oturan fen lisesini kazanan öğrencilerde katıldı.

Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Okul Müdürü Fadıl Ağdağ, “ Burada amacımız öğrencilerimizi dünya siyasetinden haberdar etmektir. Öğrencilerimiz burada her ülke adına ülkenin delegasyonu adına bu etkinliğe katılıyor. Belirlemiş olduğumuz konu sürdürülebilir kalkınma üzerine slaydını hazırlıyor ve sunum gerçekleştiriyorlar. Bu projede öğrenciler kendilerine olan güvenini kazanıyor hem de dünya siyasetinden haberdar olmuş oluyorlar” ifadelerini kullandı.

Projeye katılan okul öğrencisi Zeynep Nazoluğ, “Model Birleşmiş Milletler (MUB) projesine İngilizce bilgisi olan bütün öğrencilerin katılmak istediği çok önemli proje içinde olarak bizleri çok mutlu etti. Emeği geçen başta okul müdürümüz Fadıl Ağdağ olmak üzere herkese arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bu proje bizlere büyük katkı sağlıyor. Toplum karşısında daha rahat konuşma sağlarken kendimize olan güvenimizin artmasına vesile oluyor” dedi.