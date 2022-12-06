Milli Eğitim Bakanlığının okullarda yürüttüğü ücretsiz yemek programından yararlanan Ankara’daki Şehit Evren Ayyarkın İlkokulu öğrencileri, verilen hizmetten memnun kaldıklarını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının okullarda yürüttüğü ücretsiz yemek programından yararlanan Ankara’daki Şehit Evren Ayyarkın İlkokulu öğrencileri, verilen hizmetten memnun kaldıklarını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, şartlı eğitim yardımından öğrenci burslarına, taşımalı eğitimden ücretsiz yemek imkanına, ücretsiz ders kitaplarından yardımcı kaynaklara kadar çok sayıda projeyi kararlı bir şekilde uygulamaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yaptığı çalışmalar sonucunda ücretsiz yemek yiyen öğrenci sayısını 1,5 milyondan 1 milyon 796 bin 985’e çıkardı.

Ankara’da 24 bin öğrenciye ücretsiz yemek

Bu çerçevede eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için yapılan ücretsiz yemek ve beslenme hizmetinde, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tam kapasite bir şekilde hizmet veriliyor. İl genelindeki 12 bin 686 taşımalı öğrenciye öğle yemeği hizmeti verilirken, okul öncesinde 11 bin 372 öğrenciye ise beslenme hizmeti sağlanıyor. Ücretsiz yemek uygulamasının okul öncesinde de yaygınlaştırılması için hedef belirleniyor.

Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz yemek hizmetinden memnun

Ankara’nın Sincan ilçesindeki Şehit Evren Ayyarkın İlkokulu öğrencileri, ücretsiz yemek programını değerlendirdi. Öğrenciler, hizmetten memnun kaldıklarını ve diğer okulların da bu hizmetten yararlanması gerektiğini söyledi.

Şehit Evren Ayyarkın İlkokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Hira Nur, “Buraya yeni taşındık. Günlük yemek çıkması çok güzel. Sıcak çıkıyor ve genellikle tatları çok güzel oluyor. Memnunum ama çorbalar genellikle soğuk oluyor. Çorbaları içemiyorum. Eski okulumda yoktu. Taşımalı öğrenciler yemekleri yiyemiyordu, aç olanlar vardı. Maddi durumu kötü olanlar da vardı. Bu hizmeti sağlayan Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’e teşekkür ederiz” dedi.

Hira Nur’un sınıf arkadaşı Esmanur Özden ise 6 senedir bu okulda okuduğunu belirterek, “Çok güzel bir duygu, sıcak yemek veriyorlar. Diğer okullarda da bu hizmet olsun istiyoruz. Genellikle daha az döner geliyor. Biraz daha gelmesini istiyorum. Bu hizmeti sağlayanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Okulundan memnun olduğunu dile getiren 6’ncı sınıf öğrencisi Kayra Erdoğdu, “Güzel bir duygu. Herkesin okulunda olmasını isterim. Yemeklerimiz güzel çıkıyor. Bu hizmeti sağlayanlara teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Dördüncü sınıf öğrencisi Yasin Cemal, “Anasınıfına burada başladım, 5 yıl oldu. Ben birinci sınıfa başladığımdan beri yemek çıktı. Tavuk eti çıkıyor, onu seviyorum. Ara sıra döner çıkıyor, pilav çıkıyor. Daha çok çıkmasını istiyorum. Bu hizmeti sağlayanlara teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

Hedef 2023 yılında 2,5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı, ücretsiz yemek programı çerçevesini sürekli artırmayı planlarken, 2023 yılında programdan yararlanan 1,8 milyon sayısının 2,5 milyona çıkartılması ve okul öncesine ağırlık verilmesi hedefleniyor.