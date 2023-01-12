Malatya’da yüksek öğrenim yurtlarında kalan öğrenciler boş zamanlarında, takı ve tasarım kursu ile meslek öğreniyorlar.

Malatya’da yüksek öğrenim yurtlarında kalan öğrenciler boş zamanlarında, takı ve tasarım kursu ile meslek öğreniyorlar.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda (KYK) kalan üniversite öğrencilerine boş zamanları için çeşitli kurslar açılıyor. Öğrencilerin boş zamanlarını olumlu şekilde değerlendirmeleri, meslek öğrenmeleri amacıyla KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri için takı ve tasarım kursu açıldı.

Öğrencilerin el becerilerini geliştirmeleri, meslek öğrenmeleri ve boş zamanlarını olumlu şekilde değerlendirmeleri amacıyla açılan takı ve tasarım kursu ilgi görüyor. Öğrencilerin, takı ve tasarım kursu ile hem kendileri, hem de sevdikleri için farklı takı tasarımlar yaptıkları belirtildi.