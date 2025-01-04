Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde düzenlenen Geleneksel Meslek Buluşmaları etkinliğinde ortaokul öğrencileri hem merak ettikleri meslekleri yakından tanıdı hem de katılımcıların tecrübelerini dinleme fırsatı buldu.

Karpuzlu İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen Geleneksel Meslek Buluşmaları etkinliği, öğrencilerin farklı meslekleri yakından tanımalarına imkan sağladı. Programa Kaymakam, Belediye Başkanı, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Amiri ve Milli Eğitim Müdürü gibi önemli isimler katıldı. Etkinlik kapsamında öğrencilere, çeşitli meslekler ve bu mesleklerin görevleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Katılımcılar, meslek hayatları boyunca edindikleri tecrübeleri paylaşarak öğrencilerin sorularını yanıtladı. Bu sayede, öğrenciler ilgi duydukları alanlarda merak ettikleri konulara ışık tutma fırsatı buldu. Çocukların gelecekte seçecekleri mesleklerde bilinçli tercih yapmalarının önemine dikkat çekilen etkinlikte gençlerin farklı meslek gruplarının sorumlulukları ve çalışma şartları hakkında bilgi sahibi olmalarının önemini vurgulandı.

Konu ile ilgili Karpuzlu Kaymakamlığı’ndan yapılan paylaşımda "Karpuzlu İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen Geleneksel Meslek Buluşmaları, Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, İlçe Jandarma Komutanımız, İlçe Emniyet Amirimiz ve Milli Eğitim Müdürümüzün katılımıyla gerçekleşti. Programda, öğrencilere farklı meslekler ve bu mesleklerin görevleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Katılımcılar, kendi meslek alanlarındaki tecrübelerini paylaşarak öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtladı" ifadeleri yer aldı.