Afyonkarahisar Yusuf Özer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Matematik Seferberliği Projesine yeni bir proje ile katkıda bularak matematik terimlerini kendi hazırladıkları tasarımla uygulamalı olarak öğrendiler.

Afyonkarahisar Yusuf Özer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Matematik Seferberliği Projesine yeni bir proje ile katkıda bularak matematik terimlerini kendi hazırladıkları tasarımla uygulamalı olarak öğrendiler.

Afyonkarahisar Yusuf Özer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hazırladıkları tasarımla öğrencilerin gözünde soyut olan konuların anlaşılması ve konuların kalıcılığının sağlanması amacıyla matematikte anlaşılması zor konuları farklı bir uygulamayla daha da basite indirgemeyi başardılar. Yusuf Özer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de "Ben Bunu Yapabilirim" diyerek yola çıktı ve "Napier’in Kemiklerini Tasarlıyorum Projesi" ile çarpma, bölme ve karekök alma işlemlerini daha somut hale dönüştürerek öğrenmeyi kolaylaştırmak ve öğrenmenin kalıcılığını arttırmayı amaçladı. Öğrenciler bu proje ile yaparak - yaşayarak öğrenme ilkesinden yola çıkarak kendi hazırladıkları tasarımla uygulamalı olarak öğrenmiş oldular.