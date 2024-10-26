Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul matematik dersinde matematiksel araçlarla çalışma, karşılaştırma becerisi, oyunseverlik ve iletişim becerileri vurgulanırken, bu doğrultuda Kanguru Matematik 1, 2, 3 ve 4. sınıf kazanımlarını Kanguru Math Toys markasıyla oyunlaştırdı.

İlkokul matematik dersi öğretim programında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında en fazla vurgu yapılan alan becerisinin ’matematiksel araç ve teknoloji ile çalışmak’, mefhumî becerinin ’karşılaştırma becerisi’ eğilimin ’oyunseverlik’ sosyal, duyusal öğrenme becerisinin ’iletişim’ olduğunun açıklanmasıyla birlikte Kanguru Matematik harekete geçti. Bu doğrultuda ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıftaki tüm kazanımları Kanguru Math Toys markasıyla oyunlaştırıldı.

Kanguru Math Toys için oyunları tasarlayan ve hazırlayan Metin Akyol, "Biz yaptığımız bu çalışmayla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında vurgulanan oyunseverlik, iletişim, matematik araç ve teknolojiyle çalışma gibi becerilerinin geliştirilmesini hedefledik” dedi.

Kanguru Matematik Türkiye Direktörü Özgür Özdemir, "Oyun temelli öğrenme tüm dünyanın gündeminde. Dünyanın tüm hatırı sayılı üniversiteleri bu konu ile ilgili çalışmalar yürütüyor. Stanford Üniversitesinden, Harvard Üniversitesi’ne, Cambridge Üniversitesi’nden Ottawa Üniversitesi’ne kadar bir çok üniversite bu konuda bilimsel makaleler yayınlıyor. UNICEF oyun temelli eğitimin önemi konusunda yayınlar hazırlıyor. Kanguru Matematik olarak Türkiye’deki matematik eğitimi konusunda oyun temelli eğitimin önemine vurgu yapmak istedik” diye konuştu.

Kanguru Math Toys ortağı ve Metiner Grup Başkanı Erçin Temurayak ise, "Hep söylüyorum söylemeye devam edeceğim. Yeni dünyada her şey matematik temelli olacak. Matematik meselesi memleket meselesi bu konuya yatırım yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.