Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilen torna yarışması heyecanlı bir çekişmeye sahne oldu.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilen torna yarışması heyecanlı bir çekişmeye sahne oldu.

Öğrencilerin torna yarışmasında 8 katılımcı, kendilerine verilen sürede en iyi forma sahip çömleği yapmaya çalıştı. Ardından ortaya çıkan çömlekler, jüri tarafından incelenerek puanlandı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Abdülkadir Koçyiğit birinci, Yusuf Rıdvan Koç ikinci ve Mehmet Emin Palmanak da üçüncü oldu.

Tüm yarışmacılara katılım belgeleri takdim edildi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve sempozyum sanat danışmanı Prof. Bilgehan Uzuner ve sempozyum sanatçıları da öğrencileri tebrik etti. Begiter Grup sponsorluğunda düzenlen yarışmada dereceye girenler para ödülü de kazandı.

Vatandaşların ilgi ile izlediği etkinlik, alkışlar eşliğinde son buldu.