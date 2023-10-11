Haliliye Belediyesi bünyesindeki açılan kurslarda öğrenciler, kültür ve sanat evinde sanatın çeşitli dallarıyla tanışma fırsatı buluyor.

Haliliye Belediyesi’nin vatandaşlara yönelik kültür ve sanat alanındaki çalışmaları hummalı şekilde devam ediyor. Belediye bünyesinde yer alan ve Kamberiye Mahallesinde bulunan binanın Kültür ve Sanat Evine dönüştürülmesinin ardından, çeşitli dallarda kurs eğitimleri veriliyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kültür ve Sanat Evinde def/bendir, ney, keman, bağlama, ebru, hüsn-i hat ve piyano dallarında verilen kurslarla, kursiyerlere hem teorik hem de uygulamalı eğitim veriliyor. Vatandaşlar, usta öğreticilerin verdikleri eğitimle sanatla iç içe olma şansı yakalıyor. Birçok dalda eğitimlerin verildiği Kültür ve Sanat Evinde güzel zaman geçirmenin de keyfini yaşadıklarını belirten kursiyerler, sanata önem veren ve Belediye bünyesindeki binayı vatandaşların kullanımına sunan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve Haliliye Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise def/bendir, ney, keman, bağlama, ebru, hüsn-i hat ve piyano kurslarına kayıtların devam ettiği ve vatandaşların detaylı bilgi için belediyeye ait iletişim merkezi aracılığıyla bilgi alabilecekleri ifade edildi.