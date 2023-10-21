Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin barındığı Necla Pekolcay Kız öğrenci yurdunda öğrenciler Kudüs için bir araya geldi.

Düzce Gençlik ve Spor il Müdürlüğü bünyesinde bulunan Necla Pekolcay Kız öğrenci yurdunda öğrenciler Kudüs bir sevdadır programı gerçekleştirdi. İsrail’in saldırılara devam ettiği Filistin halkına destek olmak için gerçekleştirilen programa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Kur’an tilaveti gerçekleştirilen programda, yurtta kalan Filistinli öğrenciler duygu ve düşüncelerini katılımcılara aktardı.