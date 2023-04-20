Diyarbakır’ın Dicle Üniversitesi (TÜ) Dicle Gençlik Kulübünün başlatmış olduğu ’Köy okullarını ziyaret etme’ etkinliğinin bir sonraki durağı Çınar ilçesine bağlı Uzgider Köyü İlkokulu oldu.

İki yılı aşkın süredir düzenlenen bu etkinliklerde, eğitime teşvik ve değerler eğitimi çerçevesinde sohbetler yapılıyor.

Yapılan bu son ziyarette, deprem felaketinden bu yana öğrenciler üzerinde oluşan travmayı kaldırmak üzere, psikososyal destekler verildi.

Ayrıca Ramazan Bayramı münasebetiyle, çeşitli yarışmalar yapılarak, öğrencilere bayramlık ve ikramlar kazandırıldı.