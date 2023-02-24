Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Emine Elem Kayacık Ortaokulu ve Alaşehir Kızılay Derneği tarafından öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması için hayata geçirilen ’Alaşehir Kızılay ile okuyor’ projesi başladı. Projede, Kızılay tarafından okula 500 kitap bağışı yapılırken, seçilen kitaplardan okuyan öğrenciler, okudukları kitaplardan girecekleri sınavda 70 ve üzeri puan almaları halinde hem çeşitli hediyeler kazanacak hem de tarihi ve turistik bir geziye gitme şansı yakalayacak.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Emine Elem Kayacık Ortaokulu ve Alaşehir Kızılay Derneği tarafından öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması için hayata geçirilen ’Alaşehir Kızılay ile okuyor’ projesi başladı. Projede, Kızılay tarafından okula 500 kitap bağışı yapılırken, seçilen kitaplardan okuyan öğrenciler, okudukları kitaplardan girecekleri sınavda 70 ve üzeri puan almaları halinde hem çeşitli hediyeler kazanacak hem de tarihi ve turistik bir geziye gitme şansı yakalayacak.

"Alaşehir Kızılay ile Okuyor" projesinin tanıtımı Emine Elem Kayacık Okulu Kütüphanesi’nde yapıldı. Proje tanıtımına Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Erol Kacar, Emine Elem Kayacık Okulu Müdürü Özhan Menderes, Kızılay Manisa Şubesi Başkanı Nedim Yamak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kızılay gönüllüleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kızılay Alaşehir Şubesi ve Emine Elem Kayacık Ortaokulu arasında yapılan projede okula bağışlanan 500 kitabın içinden Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün genelgesi doğrultusunda seçilen ’Bir Küçük Osmancık’, ’Koca Seyit’, ’Yürek Dede ile Padişah’, ’Sol Ayağım’ ve ’Yankılı Kayalar’ isimli kitapları tüm öğrenciler okuyacak. Öğrenciler okudukları kitapları birbirlerine anlatıp, tartışacaklar. Öğrenciler, kitaplarla ilgili fikir alışverişinde bulunduktan sonra, kitaplar üzerinden oluşturulan sorulardan bir sınava girecek. Sınavdan 70 puan ve üzeri alan tüm öğrenciler kültür ve turistik alanları da kapsayan özel bir geziye götürülecek ve Kızılay tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.

İlk 3’e sürpriz hediyeler

’Alaşehir Kızılay ile okuyor’ projesinin sorumlusu Emine Elem Kayacık Ortaokulu Müdür Yardımcısı Hüseyin Taşkaya, "Bilgisayarda oyun oynayarak, televizyon seyrederek büyüyen çocuklarımız gittikçe okuma isteklerini yitirmekte ve okumanın sağladığı kazanımlardan mahrum kalmaktadırlar. Karakter gelişimi, bilgiyi ve araştırmayı seven insanların yetiştirilmesi ile mümkün olur. Kitap okumayan nesillerin fikir üretme kabiliyetleri körelmektedir ve bu kişiler başarılı bir iletişim kuramamaktadırlar. Okul müdürümüz Özhan Menderes ve Kızılay Alaşehir Şubesi Başkanı Nedim Yamak’ın özel gayretleri ile bu çalışmalar olgunlaştı. Kızılay ile işbirliği yaparak, beş tane kitap belirledik. Öğrencilerimiz bu beş kitabı okuyacaklar. Okudukları beş kitapla ilgili biz öğretmenler olarak sorular hazırlayacağız. Kitapları okuyan öğrenciler oluşturulan sorulardan sınava girecekler. Sınavdan 70 puan üzeri alan öğrencilerimizi okul gezimize ücretsiz olarak götüreceğiz. Yine ilk üç dereceye giren öğrencilerimize Kızılay tarafından sürpriz hediyeler verilecek. Bu projedeki gayemiz çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığını küçük yaşlarda sağlamak" dedi.

Kızılay tarafından 500 kitap bağışlandı

Projenin ortağı olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını anlatan Alaşehir Kızılay Şubesi Başkanı Nedim Yamak, "Alaşehir Kızılay ile okuyor projesinde Emine Elem Kayacık Ortaokulu’na 500 adet kitap bağışladık. Öğretmenlerimizin belirlediği günlerde, bizde Kızılay olarak kitap okuma etkinliklerine katılacağız. Bizlere bu alanda destek veren herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Projeye Alaşehir Belediyesinden de destek geldi

Projenin başlaması nedeniyle okula gelen Alaşehir Belediye Başkan Vekili Erol Kacar da, "Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ’Ben bu gün bu seviyeye gelmişsem, çok yoksuldum, iki kuruş elime geçmişse, bunun bir kuruşunu kitaplara harcadım. Bunu kitaplara borçluyum’ derdi. Biz de onun değerini ve önemini bildiğimiz için nasıl ki Hz. İbrahim’in ateşte yanmasına karınca bir yudum su ile müdahale etmişse, biz de Alaşehir Belediyesi olarak, bu cehalet ateşini söndürmek için kitaplardan oluşan bilgi hazinemizi hediye etmek istiyoruz" diyerek, okul kütüphanesine bir koli kitap hediye etti.

"En büyük hediye kitaptır"

"Okumak, insan için en kolay ve en etkili öğrenme yoludur" diyerek konuşmasına başlayan Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş ise, "Kitap okuyan ve okuduklarını çok iyi değerlendirebilen öğrenciler, diğer öğrencilere göre çok daha başarılı olmaktadırlar. Bilimsel olarak da ispatlanmıştır ki, kitap okumanın zihni gelişmeye katkısı aslında anne karnında başlamaktadır. Bakanlık genelgesi ile Alaşehir Kızılay Şubesi ve Alaşehir Emine Elem Kayacık Ortaokulu arasında hazırlanan proje ile öğrencilerin okuma ve dolayısıyla başarı seviyelerinin artırılması amaçlanmaktadır. Beden eğitimi vücut için neyse, kitap da akıl için odur. Kitap aklın ilacıdır. Düşünce hastalığına yakalanmamayı sağlar. Daha rasyonel, daha üst düzey düşünmemizi sağlar. Biz okullarımızda kütüphanelerin kör noktalarda olmamasını, daha merkezi, görülebilir yerlerde olmasını sağlıyoruz. Temel amacımız okul kütüphanesinde kitap sayısını artırmaktır. En büyük hediye, en büyük katkı kitaptır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kütüphanede kitapları inceleyen öğrenciler kitap sayısının artması ile araştırma ve kitap seçme imkanlarının arttığını ve bu sayede daha çok bilgiye ulaşacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.