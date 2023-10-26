Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Mehmet Emin Paşa Yurdu öğrencileri kış öncesi sokak kedileri için kedi evleri yaparak içine su ve mama kapları bıraktı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren GSB Karaman Yurdunda barınan üniversite öğrencileri yaptıkları çalışmalarla farkındalık oluşturmaya devam ediyor. “Komşum Gönüllülük Hareketi” projesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin gönlüne dokunarak büyük takdir toplayan GSB Karaman Yurtlarının gönüllü öğrencileri bu kez de kış öncesi sokak hayvanları için kolları sıvadı.

Kazımkarabekir ilçesinde bulunan Mehmet Emin Paşa Yurdunda barınan hayvan sever gönüllü gençler, sokak hayvanlarının kış aylarını rahat geçirebilmeleri için bir araya geldi. Özellikle kedi dostlarının kışın üşümemeleri için kedi evleri yapan gönüllü gençler, kışın zorlu şartlarda sahipsiz kedilerin aç kalmamaları için su ve mama kapları yaparak kedi evlerinin içerisine bıraktı.

Sokak hayvanları için daha birçok projeyi hayata geçireceklerini belirten gönüllü gençler, “Mehmet Emin Paşa Yurdu’nun hayvan sever gönüllü gençleri olarak bugün sokak hayvanları için kışa hazırlık yapmak istedik. Bu konuda da tüm arkadaşlarımız gerekli hassasiyeti gösteriyor. Çünkü burası karasal bir iklime sahip ve kış ayları biraz sert geçebiliyor. Sokak hayvanlarımız da bu durumdan olumsuz etkilenip, zor durumda kalabilirler. Bizlerde bunun farkında olduğumuz için onlar için barınak ve mama kapları yaparak bu olumsuz durumun önüne geçmek istedik. Kedi evlerinin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu hassasiyeti göstererek onlar için bir kap su bırakmalarını rica ediyoruz” dedi.