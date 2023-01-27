Milli Eğitim Bakanlığınca 2022-2023 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen kış okulları Sakarya’da devam ediyor. 5 Şubat’ta kadar sürecek olan eğitimlerde, ilim, sanat, matematik ve İngilizce dersleri veriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca 2022-2023 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen kış okulları Sakarya’da devam ediyor. 5 Şubat’ta kadar sürecek olan eğitimlerde, ilim, sanat, matematik ve İngilizce dersleri veriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca ilk kez geçen yıl yaz tatilinde açılan ‘yaz okulları’, velilerden gelen yoğun talep üzerine 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının 2 haftalık yarıyıl tatilinde ilk kez "kış" döneminde uygulanmak üzere faaliyetlerine başladı. Sakarya’daki okullarda 21 Ocak’ta başlayan ve 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek olan "Kış Okulları" çerçevesinde ilim, sanat, matematik ve İngilizce olmak üzere dört alanda, eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımları içeren kurslar sürdürülüyor.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise kış okulları çerçevesinde Erenler Ali Dilmen İlkokulu ve Adapazarı Yenigün Ortaokulunda açılan kurslara katılan öğrencilerle bir araya geldi. Savaşçı, açılan kursların eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerin akademik başarılarının artırılmasına büyük katkı sağladığını söyledi.