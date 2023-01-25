Milli Eğitim Bakanlığı, yarıyıl tatilinde ilk kez ’Kış Okulları’ projesini hayat geçirdi. Proje çerçevesinde Tunceli’de de öğrenciler bir yandan öğrenirken bir yandan da eğleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, yarıyıl tatilinde ilk kez ’Kış Okulları’ projesini hayat geçirdi. Proje çerçevesinde Tunceli’de de öğrenciler bir yandan öğrenirken bir yandan da eğleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, yaz okullarının ardından bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de bilim, sanat, matematik ve İngilizce olmak üzere 4 alanda eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz Kış Okulları projesini hayata geçirdi. Tunceli’de de uygulanan proje çerçevesinde Hacı Bektaş Veli Bilim ve Sanat Merkezi’nde açılan robotik kodlama ve akıl oyunları kursuna katılan öğrenciler bir yandan öğrenirken arta kalan zamanlarda da oyun atölyesinde eğlenceli vakit geçiriyor.

Kış Okuluna ilişkin bilgi veren Bilgisayar Öğretmeni Savaş Tunçer, “Kış okulları çerçevesinde Hacı Bektaş Veli Bilim Sanat Merkezi’nde robotik ve kodlama kursu açtık. Bu kursumuza 2. sınıflar ve lise düzeyinde öğrencilerimiz dahil dışarıdan öğrencilerimiz de dahil olabilmektedir. Robotik kodlama kursunun amacı 21. yüzyıl becerileri dediğimiz yenilikci düşünme, işbirliği ile çalışma, bireysel eğitim, teknoloji çağıyla eğitim şeklinde değerleri öğrencimize vermektir. Robotik kodlama kursuna gelen öğrenciler, farklı derslerde de performansını yükseltebiliyor. Çünkü eleştirel düşünce, yenilikci düşünmeyi de büyük ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle öğrencilerimizin bu kurslara katılmasını tavsiye ediyorum” dedi.

Robotik kodlama kursuna katılan öğrencilerden Elif İrem Kasun “Biz burada robotik kodlamayı öğreniyoruz. Bu tarz şeyler benim hoşuma gidiyor ve eğleniyorum. Daha çok ders gibi değil de boş zamanlarımda yaptığım bir uğraş gibi geliyor. Bu tarz şeyleri seviyorum, sevdiğim için geldim” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Berat Metin Demir ise “Robotik kodlamalara simülasyonlarla başladık. Sonra devreleri kullandık. Sonra da mobil uygulamalar yapmaya başladık. Bu TÜBİTAK projelerinde bizlere çok yardımcı oluyor. TÜBİTAK projelerinde bunları kullanarak ödüller alabiliyoruz” ifadelerini kullandı.