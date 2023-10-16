Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Projesi kapsamında Bilecik’ten Oltu’ya misafir öğrenci geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün Türkiye geneli pansiyonlu proje okulu öğrencilerinin farklı şehirleri ve kültürel yapılarını tanıması amacıyla başlattığı, Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ile Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nun ortaklığıyla “Kıpçak Yurdundan Oğuz Yurduna” adıyla hazırlanan proje Türkiye genelinde 41 projede yer aldı.

Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Projesi kapsamında Bilecik Merkez Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 1 idareci, 1 öğretmen ve 8 öğrenciden oluşan ekip kültürel, sosyal ve tarihi değerleri yerinde görüp incelemek amacıyla Oltu’yu ziyarete geldiler.

08-14 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşen projede öğrenciler sabahtan derslere katılım sağlayıp öğleden sonra ilçe ve il merkezinde tarihi, kültürel ve turistik mekanları ziyaret ettiler

Öğrenciler Oltu İlçe Kaymakamlığını ve Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden ekip ilçemizin tarihi mekanları olan Oltu Kalesi, Oltu Rus Kilisesi, Mısri Zinnun Türbesi ve Kümbet, Oltu taşı üretim yerleri ve İşhanı, Narman Peribacaları, Tortum Şelalesi ve Yedi Göller bölgesi, Erzurum merkezdeki tarihi ve kültürel mekanları ziyaret ettiler Kültürel ve tarihi dokunun misafirlerimizce daha iyi anlaşılabilmesi için programımıza şehit ailesi ziyareti, ilçenin bilinen zanaatkar ve sanatçılarını da dolaştılar.

Proje konusunda bilgi aktaran Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Edebiyat Öğretmeni Mehmet Yurduseven “Türkoloji’de Türk boyları genel olarak Kıpçak, Oğuz ve Karluk olarak 3 gruba ayrılmıştır. Kıpçak ve Oğuz boyları tarih boyunca komşu olmuş birlikte yaşamış hatta Dede Korkut Hikayeleri’nin muhtevasını oluşturmuşlardır. Kadim anlatımız Dede Korkut hikayelerinde geçen Dış Oğuzlar Kıpçakdır. Kıpçak Oltu ilişkisi de buradan gelmektedir. Çünkü Kıpçak Türklerinin en büyük boylarından birinin adı Oltudur. Bilecik ise Oğuz yurdu Ertuğrul Gazinin yadigarı Osman beyin rüyası Şeyh Edebali’nin maneviyatıdır. Bu bağlamda projemize ‘Kıpçak Yurdundan Oğuz Yurduna’ adını verdik” dedi.

Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Arzu Kesici ise, ”Her şehrin bir ruhu vardır. Şehrin yaşanmışlığı ile bir şehri gezerseniz o şehri anlar, oradaki insanlarla aranızda bir bağ kurabilirsiniz. Oltu’yu bizim için değerli kılan içerisinde Oltu’yu tüm benliği ile yaşamış bu duygularla bize anlatan değerli idareci öğretmen ve Oltu halkıdır. İlk günle bugün arasındaki en büyük fark gönül köprüsünün kurularak şehirden ayrılabilmemizdir dedi.

Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Ayişe Şahin Karakaş, “Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı kapsamında hazırlanan projemizde koordinatör olarak görev aldım. Projemizin ilk ayağında Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni okulumuz ve pansiyonumuzda misafir ettik. Bu süre içinde üzerinde yaşadığımız coğrafyayı tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizi misafirlerimize yerinde tanıttık. Misafirlerimizle birlikte biz de kendi coğrafyamızın ruhunu yeniden hissettik. İnşallah projemiz amacına ulaşarak öğrencilerimizin kalplerine dokunabilmiştir. Onların zihninde güzel bir hatıra bırakarak çeşitliliklerimizle bir millet olduğumuz ruhunu verebilmişizdir” diye konuştu.

Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü M. Nuri Yıldırım “Paydaş ve koordinatör okulumuz Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile beraber hazırladığımız, Anadolu’daki Türklerin ata yurdundan baba yurduna köprü vazifesi gören ve Genel Müdürlüğümüz tarafından beğenilerek onaylanan böyle bir projeye ortaklaşa imza atabildiğimiz için gururluyuz. Katkı sağlayan paydaş okulumuzun idareci öğretmen ve öğrencilerine şükranlarımız sunuyor, farklı zamanlar ve mekanlarda tekrar bir araya gelebilmenin hasretini şimdiden çekiyoruz. Tüm proje ekibine teşekkürlerimiz sunuyorum” dedi.

Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Başyardımcısı Emre Öztaş ”Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Projesi kapsamında Oğuz Yurdunun değerli misafirlerini Kıpçak yurdunda ağırlamaktan şeref duyduk. Bu proje gösteriyor ki ister Oğuz olsun ister Kıpçak, hepsinin ortak paydası nerde olursa olsun vatan, millet, bayrak ve din gibi konularda birleşebildiğini beraber hareket edebildiğini ilçemizin tarihi dokusunu gezdirirken hissettik. Bu imkanı bizlere veren Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne çok teşekkür ederiz.” diye konuştu.

Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Öğretmeni Nesrin Çelik: “Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi adına koordinatör olarak gerçekleştirdiğimiz ikinci projemiz. Her projenin hem bizlere hem de öğrencilerimize kattıkları paha biçilemez. Mevlana’nın “Bir ben var bende, benden içeri” demesi gibi hepimiz içimizde doğudan batıya kuzeyden güneye her kültürü barındırıyoruz. Bizi biz yapan bu kültür çeşitliliğini böyle projelerle keşfetme imkanını bizlere sunan başta Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olmak üzere bizleri ağırlayan tüm idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz.” dedi.