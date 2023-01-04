Van’ın Tuşba Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel değerleri ile doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Şehrimi Tanıyorum’ projesi bünyesinde kırsal mahallelerden şehir merkezine getirilen öğrenciler gönüllerince bir gün geçirdiler.

Van’ın Tuşba Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel değerleri ile doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Şehrimi Tanıyorum’ projesi bünyesinde kırsal mahallelerden şehir merkezine getirilen öğrenciler gönüllerince bir gün geçirdiler.

Eğitimci kimliğe sahip olması münasebetiyle eğitime ve öğrencilere büyük önem veren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, eğitime yaptığı yatırım ve geliştirdiği projelerle adından sıkça söz ettiriyor. Tuşba Belediyesi ekipleri; ‘Şehrimi Tanıyorum’ projesi bünyesinde Tuşba ilçe merkezinden 60 kilometre uzaklıkta bulunan Sağlamtaş Mahallesi’ne giderek mahalledeki çocukları belediyeye ait araçlarla şehir merkezine getirdi.

Belediye Başkanı Salih Akman’ın direktifleri ile hayata geçirilen proje bünyesinde; Van Müzesi, Van YYÜ Kedi Evi, Eski Van Evlerini ziyaret eden çocuklara öğlen yemeği ikram edildi. Belediyeye ait Tuşba Toplum Yaşam Merkezine de götürülen öğrencilere Hacivat-Karagöz oyunu izletildi.

Birçoğu ilk kez Van Müzesi, Van Kedi Evi ve Tarihi Van Evlerini gören çocuklar, “Biz kırsalda yaşıyoruz ve bu tür yerleri gezme imkanımız yoktu. Fırsat bulup şehrimizin güzelliklerini görmemiştik. Bugün düzenlenen gezide bunları yakından gördük. Başkanımız Salih Akman’a teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Gönüllerince bir gün geçiren öğrenciler, daha sonra belediye ekipleri tarafından yine aynı şekilde araçlarla götürülerek evlerine bırakıldı.