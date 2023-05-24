Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Birimi tarafından Kenelere Karşı Kişisel Korunma Yöntemleri ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında bilgilendirme ve eğitim toplantısı yapıldı.

Toplum Sağlığı Biriminde görevli hemşireler Kübranur Gülnahar, Makbule Güler Dilruba Buyruk, Filiz Navruz tarafından Erzincan 13 Şubat Gençlik Merkezinde düzenlenen eğitim toplantısına öğrenciler katıldı. Eğitimde kene ile mücadele konusunda bilgilendirme yapan Erzincan Sağlık İl Müdürlüğü Toplum Sağlığı Biriminde görevli hemşire Kübranur Gülnahar "Havaların ısınmasıyla kene popülâsyonunda artış meydana gelmektedir. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), keneler tarafından taşınan Bunyaviridae ailesine bağlı Nairovirüs grubuna ait bir virüsle oluşan ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi seyrederek ölümlere neden olabilen zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) karakterli bir enfeksiyon hastalığıdır" dedi

KKKA hastalığı virüsünün taşıyıcısı olan kenelerin hastalığın bulaşması ve yayılmasındaki rolü, kişisel korunma yöntemlerinin önemi, kenelerle mücadele yöntemleri öğrencilere anlatılıp el broşürü dağıtıldı. Kene sayısının azaltılarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı riskinin azaltılması maksadıyla Toplum Sağlığı Birimi tarafından çalışmalar devam edeceği öğrenildi.