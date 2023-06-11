Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler kendilerinin pişirdikleri ürünlerin gelirlerini bağışayarak depremzedelere destek oldu.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarını sarmak için tüm gücüyle gayret gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde bu seferki destek öğrencilerden geldi. Büyükşehir’e bağlı Beyaz Kalplerde aşçı yardımcılığı, pastacılık grubu ve barista öğrencilerinin organize ettiği Waffle-kahve günü sosyal sorumluluk projesi etkinliğinde, ikramların satışı yapılarak elde edilen gelir deprem bölgesine gönderildi.

Elleriyle pişirip servis ettiler

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde yaklaşık 6 aydır eğitim alan tüm öğrencilerin yer aldığı etkinlikte misafirlere çilekli, muzlu ve çikolatalı waffle ve Türk kahvesi, Cafe latte, Americano, Cappuccino, çay ikramlarında bulunuldu. Öğrencilerin siparişlerini alıp masalara servis ettikleri yiyeceklerden elde edilen gelir deprem bölgesinde yaraları sarmak için gönderildi.

“Yaraları sarmaktan onur duyuyoruz”

Beyaz Kalpler’in bahçesinde gerçekleşen etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Figen Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Birinci Hukuk Müşavirliği Avukat Necmi Özen, daire başkanları, müdürler ve personel katıldı. Figen Büyükakın etkinlik sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından “Unutulmaya yüz tutmuş lezzetler” yemek yarışmasında ödül alan öğrencilere de kupalarını verdi. Büyükakın, “Öğrenciler deprem bölgesindeki kardeşlerine destek olmak istedi. Bir nebze de olsa bu şekilde yaraları sarmaktan onur duyuyoruz” dedi.