Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 81 ilde başlatılan meslek liselerine ekmek fabrikası kurulumu projesi Muş’ta da hayata geçirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 81 ilde başlatılan meslek liselerine ekmek fabrikası kurulumu projesi Muş’ta da hayata geçirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde Muş Nusret Sarman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan ekmek fabrikasında öğrenciler kendi ekmeklerini kendileri pişirecek. İlk ekmeklerin pişirildiği ekmek fabrikasında Öğrenciler teorik derslerin yanında pratik yapma şansıda yakalıyor. Yiyecek-içecek bölümü öğretmenleri ve usta öğreticiler gözetiminde öğrencilerin çalıştığı ekmek fabrikasında üretilen ekmekler kent genelinde taşımalı eğitim yapan ve pansiyonlarda kalan öğrenciler için kullanılacak. Yiyecek-İçecek Bölümü Alan Şefi Gurbet Bakır, kurulan ekmek fabrikasında öğrencilerin kendi gözetimlerinde çalıştıklarını belirterek, “Fırınımız faaliyete başladı. Usta öğretici, alan şefi ve atölye şefi ile beraber şimdilik kendi pansiyonumuzda kalan öğrenciler için ekmek üretiyoruz. Faaliyetlerimizi artırarak il genelinde taşımalı eğitim ve pansiyonlu okullarda kalan öğrencilerimiz için ekmek, pasta, poğaça ve simit çıkaracağız. Ürünlerimizi el değmeden hijyenik bir ortamda üretiyoruz” dedi.

“Öğrencilerimiz rahatlıkla iş bulabilirler”

Mezun olan öğrencilerin yurt içi ve yurt dışında rahatlıkla iş bulabileceklerine değinen atölye şefi Eda Akkuş ise “Burada kurmuş olduğumuz unlu mamuller ekmek fabrikasında gönüllü öğrencilerimiz çalışıyor. Teorik derslerin yanında burada uygulamalı olarak öğrenerek pratik yapıyorlar. Öğrencilerimiz buradan mezun olduktan sonra işletmelerde rahatlıkla çalışabiliyorlar. Yurt içi ve yurt dışında rahatlıkla çalışabilen öğrencilerimiz isterlerse kendiişlerini de kurabilirler” ifadelerini kullandı.

Yiyecek-İçecek Bölümü 11’inci sınıf öğrencisi Hivdanur Varak, hocalarının kendilerini burada hayata hazırladıklarını ifade ederek, "Okulumuzun açtığı unlu mamuller fırınında eğitim görüyoruz. Hocalarımız bizi hayata hazırlıyor. Mezun olduktan sonra iş bulma imkânımız var” şeklinde konuştu.

“Bizde artık ekmek üretebiliyoruz”

Yiyecek-İçecek Bölümü 11’inci sınıf öğrencisi Berivan Öğüt ise şunları söyledi:

“Burada kendi ekmeğimizi kendimiz üretiyoruz. İlk olarak bir aylık süreç geçirdik. Bu süreçte hocalarımız bize işi öğretti. Şu an kendimiz öğrendik. Biz de artık ekmek üretebiliyoruz. Ben pansiyonda kalıyorum. Burada ürettiğim ekmeği pansiyonda yiyorum. Biz burada bütün yemekleri öğreniyoruz. Pasta yapmayı, soğuk-sıcak yemekleri ve ana yemekleri öğrendik. Fırınlarda kadın görmek istiyoruz. Fırınlarda kadınlar da çalışsın.”