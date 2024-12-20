Düzce Üniversitesi Gümüşova MYO’da TIG kaynak eğitimi düzenlendi.

Gümüşova Meslek Yüksekokulu tarafından öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini pekiştirmek amacıyla 2 gün boyunca düzenlediği “TIG Kaynak Eğitimi” Gümüşova Meslek Yüksekokulu Kaynak Teknolojisi Laboratuvarı’nda gerçekleştirildi. Kaynak teknolojileri alanında sektörün önde gelen firmaları iş birliğinde düzenlenen eğitim programı, Eğitim Uzmanı Zafer Kazankaya’nın rehberliğinde gerçekleştirildi.

Uzman ekip ile birlikte eğitim programına dahil olan Zafer Kazankaya, hem teorik hem de uygulamalı anlatımıyla öğrencilere TIG kaynak teknolojisi hakkında detaylı bir deneyim sundu. Teorik eğitimde; TIG kaynak yönteminin temel prensipleri, avantajları, kullanılan ekipmanlar ve güvenlik önlemleri detaylı bir şekilde ele alınırken eğitimin uygulamalı bölümünde ise öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde kaynak yapma fırsatı buldu.