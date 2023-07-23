Türkiye’nin değişik üniversitelerinden öğrenciler, ‘TÜBİTAK Bilimsel Etkinlikleri Destekleme’ programı kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerini inceledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çevreye verdiği önem ve bu konuda yaptığı çalışmalarla üniversite öğrencilerinin takdirini topladı. Türkiye’nin değişik üniversitelerinden, ‘TÜBİTAK Bilimsel Etkinlikleri Destekleme’ programı kapsamında kente gelen öğrencilere, Büyükşehir Belediyesi İklim ve Sıfır Atık Daire Başkanlığına bağlı Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinde, katı atıkların doğaya zarar vermeden tekrar doğaya kazandırılması süreci ile ilgili teknik bilgiler verildi. Proje destekli gerçekleşen ziyaret kapsamında öğrenciler, teoride aldıkları bilgileri, sahada pratiğe dökme fırsatı yakaladı.



“Türkiye’de örnek gösterilebilecek sayılı düzenli depolama alanlarına sahibiz”

Öğrencilerin gezisiyle ilgili değerlendirmede bulunan Sıfır Atık Şube Müdürü Cihan Polat, “Türkiye genelinde üniversite öğrencileri, düzenli katı atık depolama sahamızı ziyaret ediyor. Proje destekli gerçekleşen bu ziyaret kapsamında öğrencilere hem düzenli depolama sahasını hem de saha içerisinde yer alan tıbbi atık tesisimizi gezdirdik. Öğrencilerin geziye ilgisi oldukça fazlaydı” dedi.

İklim değişikliğinin, kendisini gün geçtikçe daha çok hissettirdiği bir süreçten geçildiğini ve bu sürece uyum sağlamak için yapılacakları öğrencilerle yerinde paylaştıklarını kaydeden Polat, “Türkiye’de örnek gösterilebilecek sayılı düzenli depolama alanlarına sahibiz. Mersin’de vahşi depolamanın önüne geçerek, 29 yıllığına işletme üzerine çıktığımız ihale sonucunda merkez, Silifke ve Tarsus’ta olmak üzere 3 adet düzenli depolama sahamız var. İl genelindeki tüm evsel ve tıbbi atıkları aktarma istasyonlarından alarak, bu düzenli depolama alanlarına getiriyoruz” ifadelerini kullandı. Söz konusu düzenli katı atık depolama alanlarında, evsel atıklardan enerji üretimi de gerçekleştirdiklerini kaydeden Polat, “Böylece ülkemizdeki enerji sektörüne katkının yanı sıra, atıkların tekrar doğaya kazanılmasını ve kısmen de olsa ev ile işyerlerinin elektrik ihtiyacını karşılamış oluyoruz” diye konuştu.



“İklim değişikliği krizinin etkileri tüm dünyada derinleşiyor”

Mersin’de görev yapan çevre mühendisleri ile birlikte TÜBİTAK’a böyle bir eğitim için başvurduklarını ve TÜBİTAK’ın da kabul etmesiyle ‘Bilimsel Etkinlikleri Destekleme’ programı kapsamında konuk ettikleri üniversite öğrencilerine 2 gün teorik eğitim verdiklerini belirten Tarsus Üniversitesi Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yasin Özay, “İklim değişikliği krizinin etkileri tüm dünyada derinleşiyor. Bu sorun toplumda ne kadar çok yer alırsa, süreç daha kolay atlatılabilir. Bu bağlamda Türkiye’nin değişik üniversitelerinden öğrencilere 2 gün teorik eğitim verdik. İklim değişikliğinin etkilerini, atık yönetimini ve çevresel sürdürülebilirlik konularını detaylı olarak işledik. Öğrencilerin bu bilgileri yerinde görmesi amacıyla da Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenli depolama alanına inceleme gezisi düzenledik. Böylece öğrenciler, teoride öğrendiklerini, pratikte de görme şansına kavuştular” şeklinde konuştu.



“Eğitim beklediğimden daha donanımlı geçti”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kimya Bölümünde yüksek lisans öğrencisi olan Güngör Döküoğlu, TÜBİTAK projesi kapsamında katıldığı bu eğitimden memnun kaldığını belirterek, “2 gün boyunca aldığımız teorik bilgilerin ardından, düzenli depolama alanında eğitimin pratik boyutuna geçtik. Tesis çok büyük. Sürdürülebilir enerji ve atık yönetiminin nasıl olduğunu anladık. Eğitim beklediğimden daha donanımlı geçti” dedi.