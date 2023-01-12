Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü “Bayburt’ta Bilim Yolculuğu” projesi çerçevesinde 150 öğrenci daha sinema sevinci yaşadı.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü “Bayburt’ta Bilim Yolculuğu” projesi çerçevesinde 150 öğrenci daha sinema sevinci yaşadı.

Bayburt merkezdeki okullardan Kır Çiçekleri Anaokulu, Nazlı Şentürk Kızılay Anaokulu ve Cumhuriyet İlkokulunda öğrenim gören öğrenciler, servislerle taşınarak Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi bünyesinde yer alan sinema salonunda yerlerini aldı. Öğrenciler, patlamış mısır eşliğinde 6 Ocak’ta vizyona giren “Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa” adlı filmi ilgiyle izledi. Rafadan Tayfa’nın sevilen kahramanlarının dünyada mahsur kalan uzaylı arkadaşlarına yardım ettiği film, öğrencilerin beğenisini kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, okul dışı öğrenme ortamlarının eğitime yönelik faaliyetlerini artırmak ve bu tür faaliyetleri özendirmek amacıyla başlattıkları projenin önemine vurgu yaptı.

Ayrıca farklı derslerde öğrenilen ve öğrencilere soyut gelebilecek kavram ve terimlerin somut olarak gözlemlenebilmesini ve anlaşılabilirliğini sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Birçoğu ilk kez sinemaya giden öğrencilerin bu sevincine vesile olan okul yöneticileri ve öğretmenlere teşekkürlerini iletti.

Öğrencilere bu etkinlikte İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Demir, okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler eşlik ederek onların sinema heyecanına ortak oldu.