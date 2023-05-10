Kayseri’de Jandarma Trafik Şube ekipleri tarafından öğrencilere Karayolları Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla bilgilendirme yapıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, karayolu kullanıcılarının trafik kurallarına uymaları yönünde farkındalığın artırılmasını yönünde çalışma yaptı. 6-12 Mayıs ‘Karayolu Trafik Güvenliği Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde ekipler, Develi, Tomarza, İncesu ve Yeşilhisar ilçelerindeki ilk ve Ortaokullarda toplamda 2 bin 230 öğrenciye karayolu trafik haftası ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Etkinlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere Emniyet Kemeri Similasyon Aracı ile uygulamalı trafik eğitimi verildi.