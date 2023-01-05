Yazar ve Çizer Canan Ova, Karasu Yalı İlkokulu’nda düzenlenen söyleşi ve imza programında öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere özel kitap imzalayan Ova, onların sorularını da yanıtladı.

Yazar ve Çizer Canan Ova, Karasu Yalı İlkokulu’nda düzenlenen söyleşi ve imza programında öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere özel kitap imzalayan Ova, onların sorularını da yanıtladı.

Karasu Yalı İlkokulu’nda söyleşi ve imza programında Yazar ve Çizer Canan Ova, öğrencilerle bir araya geldi. Karahindiba kitabını öğrencilerin ismine özel imzalayan Canan Ova, kitabını tanıtarak öğrencilerin yazarlık ve Karahindiba kitabı ile ilgili sorularını yanıtladı. Yazar ve Çizer Ova, programın sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Öğrencilerin gösterdiği büyük ilgi ve heyecandan mutluluk duyduğunu belirten Canan Ova, “Şu ana kadar çizimini yaptığım 9 kitap, yayın sürecinde. İki yeni kitabım daha var. Yeni kitaplarımı da kısa sürede okurlarımızla buluşturacağız” dedi. Öğrencilere kitap okumayı sevdirmek amacıyla programı gerçekleştirdiklerini ifade eden Okul Müdürü Rıza Özdemir ise, “Gerçekleştirilen öğrenci-yazar buluşması programımızla yazar olmak isteyen öğrenciler çıkacaktır. Umarım amacına ulaşmıştır ve başarılı olmuştur. Okulumuzdaki ilk imza günümüz. Bundan sonraki yıllarda bu tür etkinlikleri çeşitlendireceğiz” diyerek Canan Ova’ya katılımlarından ötürü teşekkürlerini iletti.