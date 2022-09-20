Karacabey Belediyesi’nin de destekçileri arasında yer aldığı ve TUBİTAK tarafından onaylanan ‘Doğayı Fark et, Keşfet, Koru 2’ projesi çerçevesinde öğrenci ve eğitmenlerden oluşan heyet, geçtiğimiz günlerde Karacabey Longoz Ormanını dolaştı. Bölge hakkında eğitmenlerden bilgi alan öğrenciler, ormandaki canlı çeşitliliğini yakından gözlemleme imkanı buldu.

Karacabey Belediyesi’nin de destekçileri arasında yer aldığı ve TUBİTAK tarafından onaylanan ‘Doğayı Fark et, Keşfet, Koru 2’ projesi çerçevesinde öğrenci ve eğitmenlerden oluşan heyet, geçtiğimiz günlerde Karacabey Longoz Ormanını dolaştı. Bölge hakkında eğitmenlerden bilgi alan öğrenciler, ormandaki canlı çeşitliliğini yakından gözlemleme imkanı buldu.

Eylül ayı ile birlikte projenin saha çalışmaları başlarken, eğitmenler ve öğrencilerden oluşan heyet Karacabey Longozunu ziyaret etti.Heyetin Karacabey ziyaretlerinde ilk durağı Ovakorusu Ayı Barınağı olurken, buranın ardından Karacabey Longoz Ormanlarında eğitici bir program başlattılar.

Programda Karacabey Belediyesi ve Milli Park ekiplerinden bölge hakkında bilgi alan öğrenciler, yaban hayatını böylelikle yakından gözlemleme imkânı buldu ve yaşayan bir ormanın döngüsünü uygulamalı olarak anlamış oldu.

İlçe olarak gururluyuz

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçe genelinde yıllardır turizme önem verildiği kadar doğaya farkındalık ve koruma çalışmalarını da her anlamda desteklerini belirterek,TUBİTAK tarafından onaylanmış böyle bir çalışmada yer almaktan da ilçe olarak gururlu olduklarını ifade etti.

Öte yandan, “Doğayı keşfet, Fark Et, Koru-2” adlı verilen projenin destekçileri arasında, Karacabey Belediyesi’nin yanı sıra Bandırma Kaymakamlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Belediyesi,Erdek Belediyesi,Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü, BANDAK ve TEMA Vakfı bulunuyor.

Doğanın işleyişi hakkında çok yönlü eğitim

Projenin hedefleri arasında katılımcıların doğanın işleyiş sistemi hakkında bilimsel bilgi ve becerilere sahip olmaları, bilinçli ve duyarlı bir doğa sevgisi geliştirmeleri, doğa ile ilgili sorunlara yenilikçi çözümler üretmeleri, biyo çeşitliğinin kıymetini fark ederek onu korumak için bilinçlenmeleri, doğadan ilham alarak sanat çalışmaları yapmaları, edindikleri bilgi ve tecrübeleri aktif kazanımlara dönüştürerek, bundan sonraki yaşamlarında bilime, doğaya ve araştırmaya olan ilgi ve motivasyonlarının artırılması bulunuyor.