Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Rize’nin Fındıklı ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının tesislerinde 3 gün süren bir kamp gerçekleştirdi.

Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Rize’nin Fındıklı ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının tesislerinde 3 gün süren bir kamp gerçekleştirdi.

Doğa Sporları, Kış Sporları ve Liderlik dersleri çerçevesinde düzenlenen kampa, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu ile ders sorumlusu öğretim elemanları ve 120 öğrenci katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kampları Program Sorumluları Ahmet Uzun ve Tolga Gündüz yönetiminde verilen kamp eğitimine, Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinden erkek öğrenciler katılım sağladı. Gençlik ve Spor Bakanlığının alanında uzman kamp liderleri ve Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları işbirliğinde, çadır kurma, tracking, geleneksel okçuluk, oryantiring, matrak, flyline, origami, el sanatları, halk oyunları ve müzik gibi etkinlikler başarıyla gerçekleştirildi. Ayrıca üç gün içinde, voleybol, masa tenisi, langırt ve ip bağlama etkinliklerinde düzenlenen yarışmalarda öğrenciler, takım ve bireysel olarak birbirleriyle mücadele ederken etkinliklerde başarılı olan öğrencilere madalya verildi.

Kampın sonunda konuşan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu “İnönü Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi olarak teorik eğitimini verdiğimiz derslerin saha uygulamalarını geçtiğimiz dönem Osmaniye’de yapmıştık. Bu dönem ise Üniversitemiz ve Gençlik Spor Bakanlığı arasında yapılan işbirliği ile Rize Fındıklı’daki Doğa Sporları kampını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Böylesi güzel bir coğrafyada öğrencilerimizle saha uygulamaları gerçekleştirmek fakültemiz için oldukça önemliydi. Bu anlamda bizlere bu imkanları sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığına ve nitelikli eğitim olanaklarının öğrencilerimize sağlanması için her anlamda bizlerden desteğini esirgemeyen İnönü Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a, kamp personeli, Bakanlığın alanında uzman program sorumluları ve liderleri ile öğretim elemanlarımıza teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin eğitimi için gerçekleştirilen bu nitelikli ve başarılı organizasyonların sürdürülebilir olması için çalışmalarımıza Spor Bilimleri Fakültesi olarak devam edeceğiz” şeklinde konuştu.