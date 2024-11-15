Aydın’da GSB yurtlarında kalan üniversiteli öğrenciler, yurt bahçesinde çevre düzenlemesi yaparak, farkındalık oluşturdular.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren GSB yurtları, öğrencilere konaklama imkanı sağlarken bir yandan da gerçekleştirdikleri çalışmalarla farkındalık oluşturulmasını sağlıyor. Bu çerçevede Söke’de bulunan Meryem Yazıcıoğlu Yurdu’nda kalan öğrenciler, yurt bahçesi ve çevresinde düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Yaptıkları çalışmalarla yurt bahçesine daha güzel bir görünüme kavuşturan öğrenciler hem farkındalık oluşturdu hem de çevreyi korumanın önemine dikkat çekti. Konu ile ilgili Aydın GSB Yurtları’ndan yapılan paylaşımda “Doğa için el ele. Yurt Müdürlüğü öğrencilerimizle yurt bahçemizi ve çevresini güzelleştirdik” ifadeleri yer aldı.