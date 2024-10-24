Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Filyos Zübeyde Hanım İlkokulu’nda mahremiyet, kanun uygulamaları, dijital ve madde bağımlılığı gibi konular ele alınan eğitim programı düzenlendi.

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi öğrencileri, kuruluş Müdürü Tuba Er ve personelleri eşliğinde Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğrenciler, jandarmanın eğitimli köpeklerinin gösterilerini izleyerek keyifli vakit geçirdiler.

Ziyaretin ardından, Filyos Zübeyde Hanım İlkokulu’nda gerçekleştirilen eğitim etkinliklerinde mahremiyet eğitimi, 6284 sayılı kanun uygulamaları, KADES uygulaması, dijital bağımlılık ve madde bağımlılığı gibi önemli konular ele alındı. Eğitimler, Kuruluş Müdürü Tuncay Ünlütük ve Aile Sosyal Destek Uzmanı Aysel Demirbaş tarafından verildi.

Eğitimde, özellikle çocukların ve ailelerin korunmasına yönelik önlemler, dijital bağımlılıkla mücadele yolları ve KADES gibi uygulamalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimler, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.