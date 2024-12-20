- Öğrenciler jandarma teşkilatı hakkında bilgilendirildi



MERSİN (İHA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde öğrenciler, jandarma teşkilatı konusunda bilgilendirildi.

Bozyazı ilçesindeki Tekmen Ortaokulu öğrencileri, Tekeli Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Ziyarette jandarma personeli, öğrencilerle eğlenceli vakit geçirirken, Karakol Komutanı Ali Kalkan tarafından jandarmanın görevi, halk ile ilişkisi, bünyesinde bulunan araçların tanıtımı ve öğrencilerin kurum hakkında merak ettikleri konular hakkında bilgiler verildi.