Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ATA Eğitim Merkezi, Arslanköy İlköğretim Okulu öğrencilerini ağırladı. Çocuklar, itfaiye eğitim istasyonlarında hem eğlendi, hem de itfaiyecilik mesleğini yakından tanıdı.

Arslanköy İlköğretim Okulu öğrencileri, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ATA Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. İtfaiye eğitim istasyonlarında hem eğlenen hem de öğrenen çocuklar, gerçekleştirilen gezi sayesinde itfaiyecilik mesleğini yakından tanıma fırsatı da buldu. İlk olarak eğitim salonuna alınan öğrencilere temel yangın eğitimi verildi. Eğitim Şube personellerinden Tuğba Zorlu tarafından verilen eğitimde öğrencilere, itfaiyecilerin temel görevleri ve sorumlulukları hakkında bilgiler anlatıldı. Sinevizyon desteği ile öğretici video ve görseller eşliğinde gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere yangın anında neler yapmaları gerektiği üzerine hayat kurtarıcı bilgiler aktarıldı.

Öğrenciler tatbikatla öğrendiklerini pekiştirdi

Portatif yangın söndürücü tüpler hakkında da bilgiler verilen eğitimde, bir yangın durumunda sınıftan tahliye senaryosu uygulanarak öğrenciler, toplantı salonundan kontrollü bir şekilde dışarıdaki toplanma alanına alındı. Daha sonra bir araç yangını senaryosu üzerinde yangın söndürme tecrübesi yaşayan çocuklar, itfaiye aracına bindi ve lansdan su sıkarak yanan aracı söndürdü. Son olarak çocuk eğitim alanına alınan öğrenciler, itfaiyeci kostümü giydirilerek çocuk parkurunda eğlenceli anlar yaşadı.

İtfaiye Eğitim Şube Müdürü Abdil Duru, ATA Eğitim Merkezi’nin Türkiye’de sadece 10 ilde bulunan eğitim merkezlerinden biri olduğunu söyledi. ATA Eğitim Merkezi’nin, eğitmen personeli ve hazırladığı eğitim programlarıyla Mersin’e akademik ve bilimsel bilgi ve donanımda itfaiyeci yetiştiren bir merkez olduğunu ifade etti.