Düzce Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Moda Tasarım Programı tarafından 1. ve 2. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen “Moda Tasarım İleri Dönüşüm Eğitimi Denim Uygulamaları Etkinliği” Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarından (BELMEK) usta öğreticilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzce Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda Moda Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Filiz Dursun, Moda Tasarımı Program Koordinatörü Öğr. Gör. Çiğdem Dursun ve Emekli Öğretim Elemanı Gülden Abanoz, tarafından hazırlanan eğitimde; sürdürülebilirlik, ileri dönüşüm, aşağı dönüşüm, geri dönüşüm ve döngüsel moda kavramları ele alınırken, denim ileri dönüşüm tekniklerini gösteren örneklerde incelenmiştir.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin ikinci basamağı “Denim İleri Dönüşüm Moda Tasarım Atölye Uygulaması” etkinliği ise Aralık ayında gerçekleştirilecektir.