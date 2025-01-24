Anadolu Üniversitesi, öğrencilerinin iş görüşmeleri ve mülakatlar için uygun kıyafet temin edebilmelerine destek olmak adına “İş Gardırobu” uygulamasını hayata geçirdi.

“İş Gardrobu” adıyla başlatılan ve Öğrenci Butiği içerisinde hizmet veren yeni uygulama sayesinde öğrenciler, iş görüşmeleri ve mülakatlar için uygun kıyafetleri temin edebiliyor. Temiz ve kullanılabilir durumdaki ikinci el ve sıfır kıyafetlerin kabul edildiği İş Gardırobu ile bağışlanan takım elbise, gömlek, kravat, elbise ve ayakkabılar öğrencilere kariyer yolculuklarının henüz başında destek sağlıyor. Öğrenci Butiği, bağışlar ve alışverişler için pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 10.00-16.00 saatleri arasında Yunus Emre Kampüsü Merkezler ve Birimler Binası’nın 1. katında hizmet veriyor.