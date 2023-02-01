DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Kış Okulu" uygulaması çerçevesinde Düzce’de açılan İngilizce ve matematik kurslarından bin 407 öğrenci faydalanıyor.

DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Kış Okulu" uygulaması çerçevesinde Düzce’de açılan İngilizce ve matematik kurslarından bin 407 öğrenci faydalanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın "Kış Okulu" uygulaması çerçevesinde, yarıyıl tatilinde Düzce’de Destekleme ve Yetiştirme Kursları açıldı. Öğrenciler, iki haftada toplam 40 saat kurs alabiliyor. Matematik ve İngilizce derslerinde açılan kurslarda, 4. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrenciler için belirlenen 5 grupta etkinlikler yapılıyor. Bir öğrenci bu kursların her ikisine de başvurabiliyor. Öğrenciler bir dersten günlük 2, haftada 10, toplam 20 saatlik programlara katılıyor. İki kursa katılan öğrenci, iki haftada toplam 40 saat ders almış oluyor. Kurslarda kullanılan materyaller, her seviyedeki öğrencinin gelişimi gözetilerek hem öğretici hem de keyifli vakit geçirmesini sağlayacak şekilde tasarlandı.

Bakanlık ayrıca, ilköğretim düzeyinde öğrencilerin hem matematik hem de İngilizce kurslarında çok yönlü gelişimlerinin sağlanması amacıyla videolar hazırladı.