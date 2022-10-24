Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) çatısı altında faaliyetlerini yürüten Samsun AB Bilgi Merkezi, iklim değişikliğinin negatif etkilerine dikkat çekmek için öğrencilerle birlikte, sahilde çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) çatısı altında faaliyetlerini yürüten Samsun AB Bilgi Merkezi, iklim değişikliğinin negatif etkilerine dikkat çekmek için öğrencilerle birlikte, sahilde çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Samsun TSO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi, artan deniz kirliliğinin, küresel iklim değişikliği tehdidi üzerindeki etkilerine dikkat çekmek ve bireysel olarak yapılabileceklere vurgu yapmak amacıyla, TAKEV Anadolu Lisesi öğrencileri ile birlikte bir sahil temizliği ve sohbet etkinliği gerçekleştirdi. 2022 yılının Avrupa Gençlik Yılı olması sebebi ile gençlerle bir araya gelinen etkinlikte, Atakum sahilinde buluşan yaklaşık 60 öğrenci ellerinde poşetlerle bir kilometrelik alanda, sahil temizliği yaptı. Ardından ise, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen de etkinliğe katkı sağlayarak daha az atık üretilmesi, atıkların değerlendirilmesi ve şehirde yapılan çalışmalar konusunda öğrencilerle sohbet etti.

“Denizler tüm insanlar için hayati önem taşıyor”

Düzenlenen etkinliğin amacının iklim değişikliğinin negatif etkilerine çekmek olduğunu belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Denizler, dünyamızın yüzde 71’ini kaplamaktadır. Denizler, içtiğimiz suyu ve soluduğumuz havayı üretmeye yardımcı olmaktadır. Karbon dioksiti emmekte ve küresel ısınmanın etkisini azaltmaktadır. Aynı zamanda, milyonlarca insan için yiyecek ve eğlence fırsatları yaratmaktadır. Bu nedenle, denizlerimizin sağlıklı olması tüm insanlık için hayati önem taşımaktadır. Ancak, biz bunun ne kadar farkındayız? Artan deniz kirliliğinin, küresel iklim değişikliği tehdidi üzerinde nasıl bir etkisi var, biliyor muyuz? Artık daha fazla araştırma gösteriyor ki; denizlerdeki kirliliğin ve plastik atıklardaki artışın da iklim değişikliği üzerindeki etkileri artmaktadır. Biz de Samsun AB Bilgi Merkezi olarak, bu gerçeklere dikkat çekmek ve bireysel olarak yapılabilecekleri vurgulamak amacı ile bir sahil temizliği ve sohbet etkinliği planladık. Etkinliğimize katkı veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.