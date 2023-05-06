Bilecik’te Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerin öğrencileri insansız hava araçlarını (İHA) üretmeyi ve kullanmayı öğreniyor.

Bir kalkınma ajansı desteğiyle lise öğrencilerine Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) yerleşkesinde İHA üretimi ve pilotluğu konularında eğitim verildi. Projenin eğitmeni BŞEÜ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Öztürk, öğrencilere insansız bir dronun tasarlanması, kalıpların yapımı, kompozitin yayılması, gerekli trim ve boyama işlemlerinin tamamını göstereceklerini ifade etti. BŞEÜ kompozit ve insansız hava araçları konularını kapsayan eğitim programının ilk aşamasına lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 45 kişilik grup katıldı.

Çelik alüminyum kalıplar kullanılarak fiber ve karbon fiberden kamikaze dronun yapılışını 6 haftada profesyonellerinden öğrenecek gençler, İHA pilotluğu konusunda da deneyim kazanıyor.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, eğitim gören öğrencileri ziyaret edip bir süre sohbet etti. Müdür Akyol, projenin eğitmeni öğretim üyesi Doç. Dr. Öztürk’e ve öğrencilere başarılar diledi.