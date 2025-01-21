Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu öğrencileri, huzurevi sakinleri için iki saat boyunca akrilik boya ile resim yaptılar. Etkinlik sonunda öğrenciler yaptıkları resimleri huzurevi sakinlerine hediye etti.

Denizli’de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu öğrencileri ‘Geleceğin Becerikli Vatandaşları’ adlı e-Twinning projesi kapsamında Pamukkale de İlçesinde bulunan Huzurevini ziyaret ederek büyükleri için resim yaptılar. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu Müdür Yardımcısı Bünyamin Şahban ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Huriye Kulaklı rehberliğinde gerçekleştirilen projede, 15 öğrenci iki saat boyunca akrilik boya kullanarak tuvale doğa ve hayvan temalı resimler çizdi. Huzurevi sakinleri de resim yapan öğrencileri büyük ilgiyle izledi. Etkinlik sonunda yapılan resimler öğrenciler tarafından huzurevi sakinlerine hediye edildi. Projenin ikinci ayağı olarak huzurevinde kalan yaşlılar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulunu ziyaret edecek.

Aralık ayında başlayan e-Twinning projesinin Nisan ayında sona ereceğini anlatan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu Müdür Yardımcısı Bünyamin Şahban; “Devam eden projemizi ve etkinliklerimizi duyurmak için proje logosunun bulunduğu flamalarımız Pamukkale’de sıcak hava balonları ve yamaç paraşütü pilotları tarafından açıldı. Yerli ve yabancı milyonlarca turisti ağırlayan Denizli’nin ve Türkiye’nin en önemli turizm bölgesinde de projenin duyurulması çalışmasını da gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz aynı zamanda Pamukkale bölgesinde çevre temizliği yaptı. Sokak hayvanlarına mama dağıtımını gerçekleştirdik. Sonra da huzurevi sakinleri için resim yapma etkinliğimizi hayata geçirdik. Bu proje bizler ve öğrencilerimiz için çok önemli. Öğrencilerimizin el becerilerinin gelişmesinin yanında yaşlılara saygıyı da öğrenmiş oluyorlar. Huzurevi sakinlerimizle farklı bir projede buluştuğumuz içinde çok mutluyuz. En sıka sürede onları da okulumuzda misafir edeceğiz” dedi.