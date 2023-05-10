Zonguldak 3. Kademe Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından Engelliler Haftası çerçevesinde Güzel Sanatlar Galerisinde el işi sergisi açıldı.

Açılışa, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz,Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman ve davetliler katıldı. Ardından Vali Tutulmaz ve Başkan Alan, öğrencilerin el emeği ile yapmış olduğu ürünleri inceledi.

Sergi sonrasında açıklama yapan Vali Tutulmaz, “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı özel eğitim okulunun öğrencilerinin hazırladığı sergilediği bir açılıştayız.Hem eğlendiren hem vakit geçirerek bir eser ortaya çıkardılar. Hepsi bir birinden güzel. Emeği geçen öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz”dedi.