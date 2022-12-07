Manisa’nın Soma ilçesindeki Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanı öğrencileri hem eğitim görüyor, hem meslek öğreniyor hem de Soma ve Kırkağaç ilçeleri ile Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde taşımalı eğitim gören bin 600 öğrencinin yemeklerini üreterek kazandıkları parayla aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Manisa’nın Soma ilçesindeki Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanı öğrencileri hem eğitim görüyor, hem meslek öğreniyor hem de Soma ve Kırkağaç ilçeleri ile Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde taşımalı eğitim gören bin 600 öğrencinin yemeklerini üreterek kazandıkları parayla aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Çakmak, Soma Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanının okulda gerçekleştirilen yemek üretimini yerinde inceleyerek okul müdürü Murat Öztürk ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Faaliyetleri hakkında bilgi veren Okul Müdürü Murat Öztürk, okulun döner sermaye işletmesi taşımalı eğitim dahilinde Kırkağaç, Soma ve Savaştepe ilçelerindeki yaklaşık bin 600 öğrenciye her gün sıcak yemek ürettiğini belirterek, "Üretim faaliyetinde 2 öğretmen ve 36 öğrenci görev almaktadır." dedi.

Öztürk, "Yapılan protokollerin ekonomik büyüklüğü 2022-2023 eğitim öğretim yılı için 3,6 milyon TL’dir. Yemekler 3 farklı araç ile 25 farklı taşıma merkezine ulaştırılmaktadır. 2 araç hizmet alımı yöntemiyle çalışmaktadır. 1 araç da okulumuza aittir. Kırkağaç taşıma merkezleri için günlük 210 kilometre, Savaştepe taşıma merkezleri için 110 kilometre, Soma içerisinde ise günlük 55 kilometrelik bir hatta hizmet verilmektedir. Okulumuz döner sermaye işletmesi parça başı üretime göre ücret ödemektedir. Üretimde görevli öğretmenlere ve öğrencilere aylık ortalama 15 bin TL hak ediş ödenmektedir. Ortalama öğrenci kazancı 400 TL’dir. 2022 yılında yiyecek içecek hizmetleri alanı öğrencilerimiz, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 28 bin 826 Avro hibeli Erasmus + Mesleki Eğitim Programı çerçevesinde 21 gün Viyana-Avusturya’da staj eğitimi yapmıştır. Okulumuza 2022 Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yaklaşık 1,8 milyon TL’lik bir onarım faaliyeti yapılarak, biri mutfak biri de servis atölyesi olmak üzere 2 yeni atölye kazandırılmıştır. Okulun tüm ıslak zemin onarımları tamamlanmıştır. Soma Belediyemiz okulumuzun başta bahçe ve çevre düzenlemeleri olmak üzere ağaçlandırma, boya, badana, park, bahçe bölümlerini düzenlemiştir. Yemek üretim ve depolama alanları ile ilgili yeni proje Bakanlığımıza sunulmuş olup, değerlendirme sürecindedir." diye konuştu.

Okul hakkında da bilgi veren Öztürk şunları söyledi: "Okulumuzda 513 Anadolu Meslek Programı (AMP), 169 Mesleki Eğitim Merkezi Programı (MESEM) olmak üzere toplam 682 öğrenci öğrenim görmektedir. Bu öğrencilerimize devletimiz tarafından iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta ödenmektedir. Ayrıca 12. Sınıftaki işletmelerde mesleki eğitime devam eden öğrencilere asgari ücretin yüzde 30’u ücret ile MESEM öğrencilerine devlet desteği ödenmektedir. Mesleki ve teknik eğitimde kalitenin adresi olma vizyonu ile 55 öğretmenimiz ile beraber çalışmalarımız son hızıyla devam etmektedir."

"Öğrencilerimiz hem üretiyor hem para kazanıyor"

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Çakmak ise, "Milli Eğitim Bakanlığımızın desteğiyle Soma Fatma Aliye Teknik ve Mesleki Eğitim Lisesi öğrencilerimiz hem üretiyor hem paralarını kazanıyor. Yapılan çalışma ile Balıkesir’in Savaştepe, Manisa’nın Kırkağaç ve Soma ilçelerindeki taşıma merkezi okullarımıza her gün ücretsiz bir şekilde sıcak yemek hizmeti sunmaktayız. Bu hizmet bakanlığımızın yaklaşık olarak 3.6 milyon liralık ödeneğiyle gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığımıza ve devletimize bu anlamda şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.