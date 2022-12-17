DÜZCE (İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile sinema oyuncusu Nurullah Çelebi, öğrencileriyle bir araya geldi. Yılmaz, "Yaptığınız işi en iyi yapmış olmanız çok önemli" derken Çelebi ise öğrencilere sanat ile ilgilenmeleri tavsiyesinde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile sinema oyuncusu Nurullah Çelebi, öğrencileriyle bir araya geldi. Yılmaz, "Yaptığınız işi en iyi yapmış olmanız çok önemli" derken Çelebi ise öğrencilere sanat ile ilgilenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Düzce Özel Düzce Uğur Okulları kampüsünde gerçekleştirilen etkinlikte tiyatro ve sinema oyuncusu Nurullah Çelebi ile Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz konuk oldu. Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte öğrencileriyle bir araya gelen Yılmaz ve Çelebi, öğrencilere önemli bilgiler verdi.

Çelebi, eğlenceli sunumuyla gençleri hem güldürdü hem bilgilendirdi. Eğitim hayatı kadar sanat ile ilgilenmenin de önemli olduğuna değinen Çelebi, "Hangi mesleği yaparsanız yapın sanatın içinde olun, eğitiminizi ve işinizi yarım bırakmadan sanat ile ilgilenin" ifadelerinde bulundu.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Nurullah Çelebi, Recep İvidek’te ki Nurullah karakteri ile ilgili bilgiler verdi ve filk çekimleri sırasında kendilerinin de çok eğlendiklerini ve güldüklerini söyledi.

Gençlere kendi hayatından kesitler anlatarak, öğrencilik yıllarına değinen Dr. Yılmaz, "Hepiniz iyi bir okulda okuyorsunuz. İyi bir öğretmeniniz var, sizlere yön veriyorlar. Hepiniz bu toplum içinde farklı alanlarda farklı dokunuşlar yapacaksınız. İnşallah pratik çözümler üretebilen bireyler olursunuz. Ne iş yaptığınız önemli değil, hepimiz doktor ve öğretmen olamayacağız. Kimimiz ticaret ile uğraşacak, kimimiz hakim olacak, kimimiz avukat olacak. Önemli olan yaptığınız iş değil, önemli olan yaptığınız işi en iyi yapmış olmanızdır" dedi.

Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.