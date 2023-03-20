Kastamonu’da öğrenciler, "e-Twining" projesi çerçevesinde hazırladıkları kartlara yazdıkları temennilerle kuraklığa dikkat çekerek, suyun öneminden bahsetti. Ayrıca lise öğrencileri, suyun öneminin konu edindiği programda münazarada bulundu.

Kastamonu’da 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi tarafından e-Twining projesi çerçevesinde su tasarrufu konulu münazara düzenlendi. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan “Hand In Hand 4 Green & Digi EU” projesi çerçevesinde lise öğrencileri, çeşitli kartlar hazırladı. Hazırlanan kartlarda öğrenciler hem kuraklığa dikkat çekti hem de suyun öneminden bahsetti. Ayrıca daha fazla kitlelere ulaşılabilmesi için öğrenciler tarafından suyun öneminden bahseden ayraçlar hazırlandı. Öğrenciler, suyun önemine dikkat çekebilmek amacıyla münazara düzenledi. Münazaraya Kastamonu Valisi Avni Çakır’ın eşi Bahar Çakır ile ilgili kurum müdürleri ve şube müdürleri katıldı.

Programda konuşan Kastamonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Okul Müdürü Sıtkı Önder, “Öğrencilerimizi bir taraftan akademik olarak yüksek öğrenime hazırlamanın ve yaşamış olduğu çevredeki duyarlılığını arttırmak, duyarlılıkla beraber örnek davranışlar sergilemek suretiyle memleketimizin ve insanlığın çok kıymetli değerlerine sahip çıkma anlayışını geliştirmektir. Kastamonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi olarak yapmış olduğumuz Erasmuş+ projelerinde zaten kendisini ispatlamış bir okuldur. Diğer taraftan da memleketimiz için ne yapabilirinizin cevabını bulmak anlamında e-Twinning projesiyle de suyun önemini ve çevrenin önemine ve çevremizde bulunan doğal güzelliklerin önemine işaret etmek, vurgu yapmak ve onun sahiplenmesini sağlamaktır. Bizim kurum olarak eğitime bakış açımız öğrencilere bir şey öğrettiğiniz zaman artık onun kontrolünü yapmadan otomatik makine misali, tabiri caizse lokmasını eline aldığı zaman beynin verdiği emir ile karnına giden yemek misali çevredeki suyun kullanıldığı zamanda da yine otomatik bir şekilde musluğun kapatılma anlayışını gündeme getirmek ve yaşamın içerisinde vurgular hale gelmektir. Dolayısıyla bu farkındalığımızın sizlerde desteklediğiniz ve bizlere katkı sağladığınız için Kastamonu il merkezi olmak suretiyle insanlığın yaşamış olduğu her yerde bu varlıklarımızın kıymetini bilip, koruyarak bizden sonraki nesillere de korunmuş şekilde devrederek dünya hayatımızdaki yerini devam ettirmektir" dedi.

11’inci sınıf öğrencisi Muharrem Öztürk ise, “Suyun israfını engellemek için ve öğrencilerimize bu konuyu daha çok anlatabilmek için 11’inci sınıflar tarafından yaptığımız bir etkinlik. Burada yaka kartları bulunuyor, öğrenciler tarafından kitap ayraçları bulunuyor. Suyun üzerine yapıştırılmış etiketlen var. Bunun haricinde bazı notlar zarflara konuldu ve öğrenciler temennilerini yazdılar. Su israfını engellemek için yazılan birçok söz var. Amacımız suyun israfını engellemek ve çevreye bunun önemini de daha çok anlatabilmek” diye konuştu.