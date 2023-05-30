Ordu’nun Ünye ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından İstanbul fethinin 570. yıldönümü münasebetiyle gösteri ve etkinlik gerçekleştirildi.

Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından İstanbul fethinin coşkusunu yeniden yaşamak ve geçmişteki değerleri yeniden canlandırmak için okulun konferans salonunda hazırlanan gösteri izleyicilere sunuldu. Öğrenciler Türkiye’de bir çağın kapanıp, yeni bir çağın açılmasına vesile olan İstanbul’un fethi nedeniyle hazırladıkları koreografi, gösteri ve tiyatro sahneleriyle geçmişi yeniden yaşadı.

“İstanbul’un fethi bütün dünyaya Türk milletinin neler yapabileceğinin göstergesidir”

İstanbul’un fethinin tüm dünyaya Türk milletinin neler yapabileceğinin bir göstergesi olduğunu ifade eden Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni Nuriye İlhan, “Böyle bir kutlamayı gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. İstanbul’un fethine özgü hazırladığımız program bütün okulumuz tarafından çok beğenildi. Fethe yakışır hazırladığımız çeşitli oyunlarımızın ardından okulumuzun bahçesinde öğrencilerimizle bir takım aktiviteler gerçekleştirdik. Çeşitli oyunlarımız ile etkinliklerimizi taçlandırdık. Öğrencilerimiz hem fethin yıl dönümünü kutladılar, hem de geçmişlerini yad ettiler. İstanbul’un fethi demek, aslında sadece bir şehrin değil, bütün dünyaya Türk milletinin nasıl bir değer taşıdığını ve neler yapabileceğini gösterdiğimizin belgesidir” dedi.

Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ise İstanbul Fethi konulu hazırladıkları görsel etkinlilerden aynı ruhu yeniden yaşadıkları için gururlu olduklarını ifade etti. Etkinlik okul bahçesinde bulunan alanda çeşitli oyunların oynanmasıyla sona erdi.