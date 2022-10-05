Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde minik öğrenciler, "Hayvanları Koruma Haftası"nı renkli görüntülerle kutladı.
Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde minik öğrenciler, "Hayvanları Koruma Haftası"nı renkli görüntülerle kutladı.
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri, farkındalık oluşturmak için bugün okulun bahçesinde 4 Ekim Hayvanları Koruma Haftası çerçevesinde kutlama yaptı. Okul bahçesinde 300 öğrencinin gerçekleştirdiği koreografi görseli, farklı renklerle oluşturuldu. Öğrenciler, ayrıca okul bahçesinde resimler çizerek sergiledi.
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