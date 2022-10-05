Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri, farkındalık oluşturmak için bugün okulun bahçesinde 4 Ekim Hayvanları Koruma Haftası çerçevesinde kutlama yaptı. Okul bahçesinde 300 öğrencinin gerçekleştirdiği koreografi görseli, farklı renklerle oluşturuldu. Öğrenciler, ayrıca okul bahçesinde resimler çizerek sergiledi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.