DÜZCE (İHA) – Düzce’de ortaokul öğrencileri hayallerindeki evi tasarladı. Kendi enerjisini elde eden evde, alev ve gaz algılayıcı sensörler ile deprem sensörü de bulunuyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de ortaokul öğrencileri hayallerindeki evi tasarladı. Kendi enerjisini elde eden evde, alev ve gaz algılayıcı sensörler ile deprem sensörü de bulunuyor.

Gölyaka Atatürk Ortaokulu’nda eğitim gören 3 öğrenci akıllı ev projesi geliştirdi. Enerji elde etmek ve depolamak için evin çatısına rüzgar türbini ve güneş panelleri yerleştiren öğrenciler, aynı zamanda uzaktan kontrol edilebilen aydınlatma sistemi de geliştirdi. Evde alev ve gaz algılayıcı sensör ile deprem sensörü de bulunuyor.

"Akıllı ev projemize deprem sensörü yerleştirdik"

Projede yer alan 7. sınıf öğrencisi Belinay Gedik, "Yaptığımız ev teknoloji ile günlük yaşantımızı kolaylaştırıyor. Aynı zamanda fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltarak, var olan yeni bir enerji kaynaklarından en üst seviyede faydalanıp, enerji bakımından dışa bağımlılığımızı azaltıyor. 23 Kasım’da şehrimizde büyük bir deprem oldu. Depremin ardından öğretmenime, ’Akıllı ev projemize deprem sensörü yerleştirebilir miyiz?’ diye sordum. Öğretmenimiz bunu çok olumlu buldu. Bizde akıllı ev projemize deprem sensörü yerleştirdik" dedi.

"Günün her saati elektrik depoluyor"

Evin enerji sistemi ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan 7. sınıf öğrencisi Zeynep Nisa Koç, "Güneş panelinde 4 LDR direnç kullandık. Bu dirençlerin arasına da artı şeklinde bir aparat koyduk. Örneğin güneş sol taraftan geldiğinde sağ taraftaki LDR dirençler kendilerini güneşin konumuna göre ayarlayabiliyor. Tüm LDR dirençler gölgeden kurtulduğunda bütün motorlar duruyor. Güneş paneli ve rüzgar türbini her saatte enerji depoluyor ve evin enerji ihtiyacını karşılıyorlar" diye konuştu.

"Alev ve gaz sensörleri bizlere uyarı verebiliyor"

Eve yerleştirdikleri sensörler sayesinde evin bahçe aydınlatmasının gece yandığını, alev ve gaz uyarılarının yapılabildiğini belirten Zeynep Bayrak da, "IR alıcı ve verici modüllerini kullanarak uzaktan kumanda ile evin aydınlatmasını yapabiliriz. Eve yerleştirdiğimiz alev ve gaz sensörleri sayesinde kaçak gaz ve yangını önden tespit edip, bize uyarı veriyor. Bu sırada ışıklar yanıp kapanıyor. LDR sensörler sayesinde bahçe aydınlatma sistemimiz ise gece açılıyor sabah ise tekrardan otomatik olarak kapanıyor" şeklinde konuştu.

"Maksimum enerji üretmeyi amaçladık"

Gölyaka Ortaokulu Müdür Yardımcısı Eray Keçeli ise "Dünyada ciddi bir enerji krizi var. Bu enerji krizinden ülkemizde olumsuz bir şekilde etkilenmekte. Bizde yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak, bu yönde dışa bağımlılığımızı azaltmayı amaçladık. Projemizde evin çatısında rüzgar türbini ve güneş panelleri bulunmakta. Rüzgar türbini bu şekilde yerleştirmemizdeki sebep, rüzgar nereden gelirse gelsin gerekli elektriği üretip depolayabiliyor. Güneş panelleri, güneş ışınlarının dik gelmesi sonrasında maksimum enerjiyi üretebildiğinden yola çıkarak, dünya kendi ekseninde döndüğü için bu açı günde birkaç saat yakalayabiliyoruz. Bizde güneş panellerimizin altına motorlar yerleştirerek, güneş nereye dönerse panellerinde dönüp maksimum enerji üretmeyi amaçladık. Bu elde ettiğimiz enerjiyi depolayarak evin kullanımına sunmuş olduk. Evin bahçe aydınlatmaları gece olunca otomatik yanıp, gündüz otomatik olarak sönüyor. Burası bir şekilde enerji tasarrufu sağlıyor. Ayrıca evde çeşitli sensörler sayesinde yanıcı gaz ve alev durumu söz konusu olduğunda ev bize uyarı veriyor. Enerji hattını keserek kendini koruma altına alıyor" ifadelerini kullandı.

"Depremi yaşamış bir öğrencinin fikri"

Akıllı ev projesine deprem uyarı sensörü yerleştirildiğini dile getiren Keçeli, "23 Kasım’da deprem oldu, bizler o sırada uyuyorduk. Deprem olduğunu 5 veya 6. saniyeden sonra anlayabildik. Evimizde böyle bir uyarı sistemi olsaydı, depremi daha erken fark edip daha hızlı bir şekilde önlem alabilirdik. Bu yüzden öğrencimizin sunduğu fikir kendi içerimizde çok olumlu karşılandı. Bizde bunu akıllı evimize yerleştirdik" sözlerine ekledi.