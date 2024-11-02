İnönü Üniversitesi İklim ve Coğrafya Topluluğu Darende Tohma kamyonu, Günpınar şelalesi ve Günpınar vadisine arazi uygulaması ve teknik bir gezi düzenledi.

İnönü Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zeki Boyraz’ın rehberliğinde gerçekleşen programa, Dr. Öğretim Üyesi Selman Er, Dr. Enes Karadeniz, Arş. Gör. Yaren Göktaş , ÇEKÜL Vakfı Malatya Şube Başkanı Bekir Sözen ve Coğrafya bölümü öğrencileri de katıldı.

Malatya’nın batısında bulunan kanyonlara dikkat çekerek, akademik çalışmalarla yörede turizm çeşitlenmesine katkı sağlanmasının hedeflendiği programda, öğrenciler bölgeye hayran kaldı.