Karabük Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan fırınla, öğrenciler günlük 5 bin ekmek üretimi yapacak.

Karabük Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan fırınla, öğrenciler günlük 5 bin ekmek üretimi yapacak.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş’in katılımıyla açılan fırında, günlük 10 bin ekmek üretim kapasitesi bulunuyor. 2,5 milyon liraya mal olan fırın ile il genelinde 10 bin 425 öğrencinin ekmek ihtiyacı da karşılanmış olacak. İlk etapta günlük 5 bin ekmek üretilecek, ihtiyaç olması durumunda günlük 10 bin ekmeğe kadar üretim yapılabilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, meslek liselerinin üzerlerine düşen görevleri fazlasıyla yerine getirdiğini belirtti. Akbaş, "İlimiz genelinde meslek liselerimiz her zaman üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiler. Kara gün dostu meslek liselerimiz, kovid zamanında maske, dezenfektan ve temizlik malzemesi üretimi yapmışlardı. Bugün de deprem bölgesine hem ekmek üretimi hem tulum üretimi hem soba, atkı, bere, eşofman üretimine devam ediyor. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak il genelinde 10 bin 425 öğrencimize ücretsiz yemek dağıtımı yapıyoruz. Anaokullarında, ana sınıflarında, taşımalı okullarda, pansiyonlu okullarımızda bulunan öğrencimizin ekmek ihtiyacını buradan karşılamış olacağız" dedi.

"Günlük 5 bin ekmek üretilecek ama 10 bin kapasitemiz var"

Vali Gürel de meslek liselerinin kovid döneminde maske ve hijyen malzemesi üretimini başarıyla gerçekleştirdiğini belirtti. Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde fırın açarak bir altyapı eksikliğini daha tamamladıklarını ifade eden Gürel, "Depremden kaynaklı bir sıkıntı yaşadığımızda buradaki ekibimiz Gaziantep Nurdağı’na gittiler. Orada bin 500 kişiye hazır yemek dağıtımına destek oldular. Birçok ürünün buralarda üretilmesi ve bölgeye nakline öncülük ettiler. Meslek liselerimiz üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yapan kurumlarımız. 10 bin 425 öğrenciye ücretsiz yemek dağıtımı yapıyoruz. Bunların ekmek ihtiyacı var. Türkiye’de 81 ilde bu tür çalışmalar yapıldı. Bu okulumuzda da 2,5 milyon lira gibi bir rakamla bunlar hazırlandı ve şu anda hazır hale getirildi. Buradaki öğretmenlerimizin koordinasyonunda buradaki öğrencilerimize pratik yapma imkanı sunacak. Piyasaya eleman yetiştirme anlamında da destek verilmiş olacak. Günlük 5 bin ekmek üretilecek ama 10 bin kapasitemiz var" diye konuştu.