Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin 5. sınıf öğrencilerine ‘Güncel Ölçü Materyalleri ve Ölçü Alma Teknikleri’ eğitimi verildi.

ZBEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen eğitimde yaklaşık 100 öğrenci hem teorik bilgi aldı hem de öğrendiklerini anında pratiğe dönüştürdü. Eğitim çerçevesinde Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Şükriye Ece Geduk, protetik uygulamalarda kullanılan ölçü teknikleri ve elastomerik ölçü materyalleri ile ilgili teorik bilgiler aktardı. Ardından öğrenciler, güncel ölçü materyalleri ve ekipmanları kullanarak eğitim modelleri üzerinde ölçü alma işlemleri gerçekleştirdi.

Klinik pratiğine yönelik güncel materyalleri tanıma ve inceleme fırsatı bulduklarını dile getiren öğrencilerin konuyla ilgili sorularının cevaplanmasının ardından etkinlik sona erdi.