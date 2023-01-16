Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencileri gönüllülük çalışmaları dersi çerçevesinde yaptıkları etkinlikler ile hem kendi duygularına hem de farklı gönüllere dokundular.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencileri gönüllülük çalışmaları dersi çerçevesinde yaptıkları etkinlikler ile hem kendi duygularına hem de farklı gönüllere dokundular.

BŞEÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1’inci sınıf öğrencileri ilk yarıyılları süresince danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi Özlem Çalkan Sağlam’ın yaptığı gönüllülük çalışmaları dersi çerçevesinde çeşitli projelere imza attı.

Yapılan projeleri Bilecik kent ormanında çevre temizliği, plastik kapak toplama kampanyası, huzur evi ziyareti, hasta çocukların hastanede ziyaret edilmesi, Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu ziyareti şeklinde sıralayan Öğretim Üyesi Sağlam, “Öğrencilere sorumluluk bilinci aşılanarak toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlılıklarının arttırılması sağlandık. Yaptığımız etkinlikler öğrencilerimiz ve üniversite kampüsümüzde yer alan ‘Genç Ofis’ tarafından organize edilerek hayata geçirildi. Sonraki dönemlerde de hayata geçireceğimiz birçok planımız var öğrencilerimizi sağduyularından dolayı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.