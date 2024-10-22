DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, Düzce Gençlik Merkezi’nde ortaokul ve ilkokul öğrencilerine gönüllü ders veriyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gençlik Merkezlerinde Üniversite öğrencileri tarafından gönüllü öğretme çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, gönülden gönüle öğreniyorum projesi çerçevesinde merkezde bulunan ortaokul ve ilkokul öğrencilerine gönüllü derslerine destek verip, eğitimlerine yardımcı oluyor.