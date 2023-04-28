Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen uçurtma şenliğinde ilkokul öğrencileri gönüllerince eğlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Talas paraşüt alanında düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklar uçurtma uçurmanın keyfini yaşadı. Doyasıya eğlenen çocuklara öğretmenleri de eşlik etti. Uçurtma şenliğine, İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı İlyas Yılmaz, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Albostan, PİKTES Ofis temsilcisi İbrahim Bayram, İl Göç İdaresinin temsilcileri Elif Atalay ve Behra zülal Özer katıldı. Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Dr. Zakira Hekmat, "Hava münasebeti nedeniyle bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bugün kutlayabildik. Çocuklar bugünkü nüfusumuzun üçte birini, geleceğimizin ise tamamını oluştururlar. Onlar yarınlarımızın en masum yüzü. Hepimizin ortak hayali; onlar için güzel bir gelecek hayal etmektir. Uyum faaliyetleri çerçevesinde düzenlediğimiz Uçurtma şenliğinde Uçurtmalarımızı çocuklarımız öğretmenleri ve dernek çalışanlarımız ile birlikte yaptılar. Çocuklarımız uçurtmalarını uçurup güzel vakit geçiriyorlar, Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak hepinizi katılımınızdan dolayı teşekkür ederim” dedi.

İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı İlyas Yılmaz da, “Sizlerle bugün burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Bizim için her zaman üç önemli unsur vardır. Birincisi vatanın varlığı, ikincisi ülkenin bütünlüğü, üçüncüsü ise; siz gençlerin ve halkımızın mutluluğudur. Bu çocuklarımızı burada çok mutlu gördük. Bizler de çok mutlu olduk, çok sevindik. Bir kez daha anladık ki ülkemiz daima yerinde duracak, güzel olacak, mutlu ve güzel günler bizleri bekleyecek. Hepinizi saygı sevgiyle selamlıyor ve teşekkür ediyorum. En kötü gününüz bugün gibi olsun diyor sizleri Allah’a emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Şenlikte oyun alanları, atölye çalışmaları ve sahne gösterileri yer alırken, palyaço ve maskotlar eşliğinde sportif ve eğlenceli etkinliklerin yanında yüz boyama ile çocuklar doyasıya eğlendi.