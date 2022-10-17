Samsun’da öğrenciler gıda israfına dikkat çekmek amacıyla bayat ekmekten pizza yaptı. Yaptıkları pizza ise protokol üyeleri tarafından afiyetle yenildi.

Samsun’da öğrenciler gıda israfına dikkat çekmek amacıyla bayat ekmekten pizza yaptı. Yaptıkları pizza ise protokol üyeleri tarafından afiyetle yenildi.

Dünya Gıda Günü’nde Samsun’da 8 ortaokul öğrencisi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi mutfak bölümünde bayat ekmeklerle pizza yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonda mutfağa giren minikler yanlarında bir yardımcı ile birlikte bayat ekmeklerin yanında farklı malzemelerinde bulunduğu pizza hazırladı. Akabinde hazırlanan pizzalar Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Ersin Köksal ve İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Bekir Karaosmanoğlu’ndan oluşan jüri üyeleri tarafından hem yenildi hem puanlandı. Puanlama sonucunda 53 puana alan ortaokul öğrencisi Elvin Kömpe birinci oldu. Programda bayat ekmeklerden pizza yapımının dışında, ekmekten Kıbrıs tatlısı, meyvelerin kabuklarından yemek sunumlar yapıldı.

Etkinlikte konuşan İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Bekir Karaosmanoğlu, "Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün de kuruluş tarihi olan Dünya Gıda Günü’nde temamız ‘Daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi çevre ve daha iyi yaşam’ olmuştur. Dünya genelinde yaşamış olduğumuz küresel iklim değişiklikleri, bölgesel yaşamlar ve zaten önemli olan Dünya Gıda Günü’nü daha önemli hale getirmiştir. Biz de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak bugün burada bir farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) verilerine göre ülkemizde günde 101 milyon adet ekmek üretilmektedir. Bu ekmeğin yaklaşık yüzde 5’i kadarı ise her gün çöpe atılmaktadır. Bunun yıllık karşılığı yaklaşık 1,5 milyar TL’dir. Bu durum un ihracatından elde ettiğimiz yıllık gelire eşit miktardadır. Bu etkinlikte kısmen de olsa çocuklarımızda duyarlılık oluşturmak, israfın önlenmesine katkıda bulunmak istedik" dedi.

Başhekim Prof. Dr. Ersin Köksal ise, "Dünyadaki hiçbir kaynak sınırsız değildir. Kaynakları kullanırken geleceğe bırakacağımızı düşünmemiz gerekiyor ve tabii ki gıda bu konuda en başta geliyor. Gıda israfının önlenmesi gerekiyor. Bu anlamda çok güzel bir farkındalık oluşturuldu. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Minik öğrenciler ise etkinliğin eğlenceli geçtiğini söyledi.